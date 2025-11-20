中島健人（31）が、26年春スタートのNHKドラマ「コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店」に主演することが20日、明らかになった。NHKドラマ初出演にして初主演となる。福岡・北九州市の門司港を舞台にした、町田そのこ氏の同名小説が原作。中島は架空のコンビニチェーン「テンダネス」門司港こがね村店で、老若男女をとりこにする魔性のフェロモンだだ漏れ店長・志波三彦（通称ミツ）を演じる。パートで働く中尾光莉がウェブ漫