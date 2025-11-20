株式会社ショウワコーポレーションの社会人硬式野球部は２０日、現役時代にヤクルトで通算１１２勝を挙げ、横浜（現ＤｅＮＡ）で監督を務めた尾花高夫氏をチーフバッテリーコーチ（投手コーチ）、プロ通算２０５５安打の加藤秀司氏をマスターヒッティングコーチ（打撃コーチ）として招へいすると発表し、岡山・美作市役所で新体制発表会見を開いた。監督には社会人のパナソニックでも指揮を執った奥代恭一氏が就任。ＧＭは元阪