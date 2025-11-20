９月９日に第１子出産を発表した元ＮＧＴ４８の荻野由佳が２０日、自身のＳＮＳを更新し、秋ならではの景色を共有した。インスタグラムに「秋を感じた外苑前の銀杏並木は毎年必ずいく」とつづり、鮮やかな黄色に色づいたイチョウ並木を背景にした、肩出しトップス×ミニスカートの秋のガーリーコーデでのショットを披露した。この投稿には「秋だね〜」「秋めいた素敵なショット」「いちょう並木の由佳ちゃんもなかなか綺麗