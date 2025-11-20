◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京・芝２４００メートル）１週前追い切り＝２０日、栗東トレセンヨーホーレイク（牡７歳、栗東・友道康夫厩舎、父ディープインパクト）はＣＷコースで岩田望来騎手を背に３頭併せ。先頭のロードフォアエース（４歳オープン）、グランヴィノス（５歳オープン）を大きく追走し、活気あふれる身のこなしを見せた。ラストはびっしり追われながら、力強いスパート。６ハロン７９秒９―１