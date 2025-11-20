◆オーストラリアン・ベースボールリーグアデレード・ジャイアンツ６―０パース・ヒート（２０日・アデレード）巨人の荒巻悠内野手が適時二塁打を放った。所属するアデレード・ジャイアンツのパース・ヒート戦に「４番・三塁」で先発出場。１―０の３回１死二塁で逆方向の左翼フェンスに直撃する適時二塁打をマーク。持ち味の長打力を発揮している。荒巻は試合前時点で６四球含む１１出塁とリーグトップの数字を残しており