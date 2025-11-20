サッカーの2026年W杯北中米大会の欧州プレーオフの組み合わせ抽選が20日に行われた。3大会ぶりの出場を目指すイタリアはA組で北アイルランドと対戦し、勝てばウェールズ―ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の勝者と出場権を懸けて対戦する。試合は来年3月に行われる。【欧州プレーオフ組み合わせ】（FIFAランキング上位の左がホーム。決勝は（1）の勝者がホーム）▼A組準決勝（1）（32）ウェールズ―ボスニア・ヘルツェゴビナ（71