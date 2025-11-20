「Ｍ―１グランプリ２０２５」（決勝戦は１２月２１日）の準々決勝がこのほど行われ、１２月４日の準決勝に進出する３０組が２０日、発表された。昨年の決勝にも進出した真空ジェシカ、エバース、ヤーレンズ、ママタルトの４組は今年も準決勝まで駒を進めた。２０１８年以来の決勝進出を目指すミキも３年ぶりの準決勝進出を決め、ヨネダ２０００、カベポスターら実力組も名を連ねた。一方で、準優勝の経験を持つオズワルド