安倍元総理銃撃事件の裁判は大詰め。始まった被告人質問で、山上被告は「母の信仰が事件の理由」と述べました。山上徹也被告（４５）は３年前、奈良市で安倍晋三元総理を手製の銃で殺害したなどの罪に問われています。これまでの裁判で山上被告は起訴内容を認め、弁護側は不遇な生い立ちが事件の動機に大きく影響していると主張。法廷には、山上被告の母親や妹も証人として出廷し、母親が子どもをほったらかしで旧統一教会へ