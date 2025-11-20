【ロンドン共同】日本ラグビー協会は20日、ジョージア代表戦（22日・トビリシ）の登録メンバーを発表し、SH斎藤（トゥールーズ）やSO李承信（神戸）が先発入りした。南アフリカ、アイルランド、ウェールズに3連敗して迎える欧州遠征の最終戦。ウェールズ戦後にFB矢崎（早大）やWTB石田（横浜）が離脱し、WTB植田（神戸）とFBグリーン（静岡）が先発起用される。世界ランキング13位の日本は同11位のジョージアと通算5勝2敗。