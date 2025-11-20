ことしのフランスワインの新酒「ボージョレ・ヌーボー」が解禁です。大阪・梅田の百貨店で販売が始まった「ボージョレ・ヌーボー」。フランスのボージョレ地区でその年に収穫したブドウから作られるワインで、解禁日の２０日からは特設スペースが設置され、試飲も用意されました。肝心のお味は？（試飲した人）「だいたいボージョレというと酸味が強いというイメージがありますが、今年は全然違う。かなりふくよかです」「