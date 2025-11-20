札幌・南警察署は2025年11月20日、札幌市南区でクマの目撃情報があったと発表しました。クマが目撃されたのは札幌市南区石山1条3丁目の住宅街です。警察によりますと、男子高校生が徒歩で帰宅中、15メートル先の路上でクマ1頭を目撃しました。クマはその後、豊平川沿いの茂みに入っていったということです。男子高校生によるとクマの体長は自分の身長と同じくらいで、1.7メートル。警察官がシカなどほかの動物だった可