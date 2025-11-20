安倍晋三・元首相が２０２２年に奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた無職山上徹也被告（４５）の第１０回公判が２０日、奈良地裁であり、被告人質問が始まった。山上被告は「このような結果になってしまい、大変ご迷惑をおかけしております」と語り、母親や妹への心情も述べた。公の場で事件への思いを語ったのは初めて。■「生きるべきではない」午後３時４５分頃、黒のスエットにベージュのズボ