Image: Keychron ちょい足しで、いつもの作業が爆速に。ギズモードと、人気沸騰中のキーボードメーカー、Keychron（キークロン）がタッグを組んで、デスクワークを激変させるガジェット、作ってしまいました。 Image: Keychron その名も、「Nape Pro（ネイプ プロ）」。個別のキーやショートカットを割り当て