news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「田久保前市長『強みはメンタル』静岡・伊東市長選に出馬表明」のニュースについてお伝えします。◇◇◇18日、伊東市の田久保真紀 前市長が会見しました。「田久保真紀でございます」「伊東の市長選にチャレンジをしていきたい」自身の学歴詐称疑惑をきっかけに不信任決議を受け、議会を解散した静岡県 伊東市の田久保前市長。先月31日、2度目の不信任決議が議会で可決し、