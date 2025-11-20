海で取れても利用されない未利用魚の「エソ」という魚。県内では「漁師の厄介者」とも呼ばれてきたこの魚を有効活用しようと商品開発が広がりをみせています。ぬめりのある皮に小骨が多く詰まった身。「漁師の厄介者」とも呼ばれる「エソ」です。温暖化の影響で10年ほど前から県内でもとれるようになったといいます。この「厄介者」が…香り豊かなつゆやみそ汁のもと。さらにスタジアムグルメとして活用されているのです。上越市に