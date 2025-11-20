福岡県太宰府市の太宰府天満宮で19日、正月用の縁起物の準備が始まった。来年の干支（えと）「午（うま）」にちなんで、馬が描かれた絵馬や置物など計7種類の縁起物は12月1日から、参拝客に授与される（干支の置物と鈴の授与は同15日から）。巫女（みこ）6人が「開運の矢」への梅の花の取り付けや「福むすび」などの袋詰めを行い、12月半ばまでに約7万個を準備。絵馬や置物、鈴は今年も人形師の中村弘峰さんがデザインした。