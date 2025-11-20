◆第４５回ジャパンカップ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）１週前追い切り＝１１月２０日、美浦トレセン前走の天皇賞・秋で１０着だったブレイディヴェーグ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ロードカナロア）は美浦・Wコースで、新コンビのトム・マーカンド騎手を背に併せ馬を実施。カーラデマドレ（３歳１勝クラス）を大きく追走すると直線の入り口で内から楽々と抜き去り、１度並ばれかけるもそこから