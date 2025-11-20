ＮＭＢ４８の小嶋花梨が２０日、大阪・難波のＮＭＢ４８劇場で自身の卒業公演「天使のユートピア」に出演。９年半のアイドル人生に別れを告げた。この日までは吉本興業の系列事務所「Ｎ―Ｒｉｓｅ」所属だが、２１日から吉本興業（本社）所属のタレントとなる。吉本興業関係者は「関西に限らず、幅広いお仕事をができれば」と前キャプテンのタレントパワーに期待した。ＤＪを務めるＦＭ大阪の冠番組「ＮＭＢ４８小嶋花梨の“