新日本プロレスの「ワールドタッグリーグ（ＷＴＬ）」が２０日の後楽園ホール大会で開幕。Ａブロック公式戦で極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＥＶＩＬ＆ドン・ファレ（４３）が高橋裕二郎（４４）＆チェーズ・オーエンズ（３５）との同門対決を制し白星発進を飾った。互いの手の内を知り尽くす両チームの公式戦は、戦前の予想通り反則まがいの攻防の連続となった。ＥＶＩＬの串刺しラリアートがレフェリ