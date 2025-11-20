µð¿Í¡¦ÇëÈø¶©Ìé³°Ìî¼ê¤¬£²£°Æü¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÃ¥¼è¤¹¤ë·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ïº¸ÂÀ¤â¤â¤ÎÆùÎ¥¤ì¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸åºÇ¾¯¤Î£¹»î¹ç½Ð¾ì¤È¶ìÇº¡£½ÐÈÖ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤ÏÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¾¡Éé¤ÎÍèµ¨£´Ç¯ÌÜ¤Ø¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤¿¡£¡ÈÊÑ¿È¡É¤òÀë¸À¤·¤¿¡£¡Ö¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤Ä¤±¤ÐµÕ¤ËÂ®¤¤µå¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤