警察や消防によりますと、20日午後7時ごろ、鹿児島市田上6丁目の県道で乗用車が横転しました。 運転していた30代の女性が軽いけがをし、病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。 現場は新川沿いにある片側1車線の県道で、事故の影響で周辺は一時、全面通行止めとなりました。 運転していた女性は「普段はあまり走行していない道路で、急に道が狭くなった」と話しているということです。 警察で事故の原因を調べ