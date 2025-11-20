藤原さくらが、2017年リリースのアルバム『PLAY』収録曲である「赤」の新ミュージックビデオを公開した。現在デビュー10周年を記念した多彩な企画を進行中の藤原さくら。その一環として、これまでリリースしてきた楽曲に新たなミュージックビデオを制作・公開していくプロジェクトが進行している。今回のMV公開は先日公開された「Lovely Night」MVに続く第2弾。「赤」は、SPECIAL OTHERSのYAGI & RYOTAによるサウンドプロデュ