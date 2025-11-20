駅で見かけた小学生の女子児童にわいせつな行為をしようとして手をつかみ、電車に乗せたとして30歳の会社員の男が逮捕されました。警察によりますと、会社員の森祐亮容疑者は今年8月、千葉県内の駅のホームで、小学生の女子児童にわいせつな行為をしようとして声をかけ、手をつかんで電車に乗せた疑いが持たれています。電車に乗せられた女子児童が「友人がくる」と話したところ、森容疑者が立ち去り、女子児童にケガはありません