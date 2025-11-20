火災現場 大分市佐賀関で18日発生した大規模な火災は20日で3日目を迎えました。依然として鎮火には至っていませんが、警察と消防による実況見分が始まりました。 大分市佐賀関の住宅密集地で、18日発生した火事では住宅など建物約170棟が燃え、1人が亡くなっていて、焼けた範囲は少なくともおよそ4.9ヘクタールに及んでいます。 発生から3日目の20日離島の火災以外は鎮圧状態に。そのため火元とみられる住宅付近で警