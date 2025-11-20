ヤングスキニーが来年2月17日（火）に開催する日本武道館公演に先駆け、メジャー3rdフルアルバム『理屈で話す君と、感情論の僕』を2月11日（水）にリリースすることを発表した。あわせて、アルバムリード曲「るっせぇ女」が11月26日（水）より先行配信される。先行配信シングル「るっせぇ女」は、男女の言い合いを切り取った痛快で最低な八つ当たりソング。かやゆー節全開の鋭い言葉とクセになるメロディが交錯し、恋愛のどうしよ