GENERATIONSが、明日11月21日(金)に公開となるドキュメンタリー映画『GENERATIONS：The Documentary』の公開前日スペシャルイベントに登場した。グループ初となるドキュメンタリー映画は、昨年メンバーの脱退を経て新体制となったGENERATIONSが、様々な不安や葛藤を抱えながら新たなスタートを切る瞬間や、昨年行われたアリーナツアー＜GENERATIONS LIVE TOUR 2024 “GENERATIONS 2.0”＞の公演毎に変わっていく心境の変化が収めら