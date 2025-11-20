【その他の画像・動画等を元記事で観る】 GENERATIONSが11月20日、ドキュメンタリー映画『GENERATIONS：The Documentary』公開前日スペシャルイベントに登場した。 ■今まで誰も見ることのなかったGENERATIONSのリアルな表情が グループ初となるドキュメンタリー映画は、昨年メンバーの脱退を経て新体制となったGENERATIONSが、様々な不安や葛藤を抱えながらあらたなスタートを切る瞬間や、2024