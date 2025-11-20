【ウィーン共同】国際原子力機関（IAEA）の定例理事会は20日、イランが貯蔵する高濃縮ウランや核施設に関する情報を遅滞なくIAEAに提供し、必要な査察を受け入れるようイランに求める決議案を賛成多数で採択した。イランの反発は必至だ。決議は米国と英国、フランス、ドイツの4カ国が提出。外交筋によると、賛成19カ国、棄権12カ国で、中国とロシア、ニジェールの3カ国が反対した。決議はイランに対し、IAEAとの保障措置（査