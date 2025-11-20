秋冬コーデの主役といえばニット。けれど「何年も着ている定番」「去年も好評だったから」と、同じデザインを繰り返していませんか？実はニットこそ、シルエットや素材感に“時代の空気”が出やすいアイテム。気づかぬうちに古臭く見えたり、体型を強調して“おば見え”してしまうこともあるんです。そこで今回は、大人世代が避けたい「時代遅れニット」を今っぽく見せるアップデートのコツとともに紹介します。🌼モノトー