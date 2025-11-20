大分市佐賀関（さがのせき）で１８日に発生した大規模火災で、市消防局は２０日、焼損した住宅地と周辺の山林を含む佐賀関半島について、これ以上延焼する恐れのない「鎮圧状態」になったと発表した。被災住宅地から約１・４キロ南東の無人島・蔦島（つたしま）は鎮圧状態に至っていない。市消防局が現場を目視で調査し、鎮圧状態を確認。市災害対策本部の会議で報告した。ただ、完全に火が消えた「鎮火」までの見通しは立って