「お腹まわりが丸くなった」「ウエストのくびれが消えた気がする」という40代以降の女性におすすめしたい簡単エクササイズが【オブリークカールアップ・ピラティス】。脇腹の筋肉「腹斜筋」をピンポイントで刺激し、効率良く脇腹を引き締めることができます。姿勢を整えながら若々しく自然なくびれウエストを取り戻しましょう。「腹斜筋」はくびれ作りのカギ年齢を重ねると、姿勢の崩れや筋力低下により、お腹まわりが“寸胴”に見