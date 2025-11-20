好きなはずなのに、一緒に過ごすとなんだか疲れる。連絡が来ると少し気が重くて、会わない日は妙に心が軽い…。そんな違和感は、彼氏との関係がストレス源に変わりつつあるサインかも。そこで今回は、彼氏が“ストレス源”とわかる瞬間を紹介します。連絡が来るだけで気持ちがザワつく彼氏からLINEが届いた瞬間に、胸が“ふっ”と重くなることはありませんか？以前は嬉しかったのに、今は「返信しなきゃ」「また何か言われるかな」