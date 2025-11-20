◆第４５回ジャパンカップ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）１週前追い切り＝１１月２０日、美浦トレセン前走の天皇賞・秋で８着だったタスティエーラ（牡５歳、美浦・堀宣行厩舎、父サトノクラウン）は、ＷコースでダノンベルーガとジャパンＣに登録のある２頭での併せ馬を行った。１馬身先行すると、一杯に追う相手を尻目に馬なりのまま楽々と半馬身先着した。タイムも５ハロン６５秒４―１１秒５と上々