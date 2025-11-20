ｅスポーツで、１２月１０日からサウジアラビア・リヤドで行われる「ＦＩＦＡｅワールドカップ２０２５」に出場するｅ日本代表４人が２０日、都内のＪＦＡハウスで意気込みを語った。日本サッカー協会・宮本会長からは「代表の誇りを持って頑張ってという話を以前した中で、そういう誇りというのは戦ってみて初めて気づくものなのかな、と自分の選手時代を思い返した時に思いました。ぜひ、たくさんの試合を４人で協力してや