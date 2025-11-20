２０日放送のＮＨＫ報道番組「ニュースウオッチ９」（月〜金曜・午後９時）では、金曜・午後１時５５分）では、冒頭で大分市佐賀関で１８日夕に発生した大規模火災を報じた。建物１７０棟以上、約４万８９００平方メートルが焼損した大火災について、記者キャスターの広内仁氏は原因の一つに人口減少による空き家の多さなどの問題が横たわっている点を触れ、「空き家や高齢化は大分だけの話ではなく、全国どこでも起こりえます