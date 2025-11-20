◇ラグビー「リポビタンＤツアー２０２５」日本―ジョージア（２２日、トビリシ）日本ラグビー協会は２０日、ジョージア戦（２２日、トビリシ）に臨む日本代表の試合登録選手を発表した。１５日のウェールズ戦からは、ＮＯ８マキシ・ファウルア（東京ベイ）とＷＴＢ石田吉平（横浜）、ＦＢ矢粼由高（早大）がチームから離脱。ＮＯ８はコーネルセン（埼玉）、左ＷＴＢとＦＢには植田和磨（神戸）とサム・グリーン（静岡