英国のシンガーソングライターのレイは今後も末永くパフォーマンスが続けられるよう、パーティー三昧の生活からハイキング生活へと切り替えたという。「死ぬまで」歌っていたいというレイは、声を守るために「大きな犠牲」を払う必要があると説明している。 【写真】来日した時も渋谷でショッピングだった 「ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン」出演