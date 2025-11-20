俳優のブレンダン・フレイザー（56）は、新作映画「レンタル・ファミリー」のために日本語を勉強したという。東京を舞台にした同作で、家族や友人のふりをする「レンタル家族」という仕事に就く俳優役を演じているブレンダンは、撮影開始前に日本文化を学ぼうと、早めに来日していたのだそうだ。 【写真】日本の名優とも共演「レンタル・ファミリー」のポスタービジュアル 「ハムナプトラ」シリ