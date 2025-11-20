「銀チタン ハイブリッド包丁」キングジムは、生活雑貨ブランドLatuna（ラチュナ）から、軽さと機能性を両立した「銀チタン ハイブリッド包丁」を11月20日から発売する。「銀チタン ハイブリッド包丁」は、質量がわずか約70gで、一般的なステンレス包丁の約半分の軽さを実現した。長時間の調理でも疲れにくく、みじん切りや繊細な皮むきなどの作業も快適に行える。刀身には銀を配合したチタン合金を採用し、さびにくいうえ、銀の抗