初めての海外公務としてラオスを公式訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが晩さん会に出席し、ラオス語を交えて挨拶されました。挨拶の全文を公開します。【写真で見る】 黄緑の着物姿で挨拶される愛子さまご列席の皆様、サバイディー（こんばんは）。この度は温かいおもてなしを頂き、その上、このように盛大な晩餐会を催していただいたことを心より御礼申し上げます。日本とラオスの外交関係樹立70周年を記念する年に、私に