丸亀製麺が展開する、食の感動体験を探求し、手づくり・できたてにこだわる讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、冬に人気のあつあつの打ち立て「丸亀うどん弁当」を11月25日から期間限定で販売する。厳しい冬の寒さの兆しが感じられるようになったこの季節、丸亀製麺では最初のひと口から最後のひと口まであたたかく、心身にしみわたる手づくり・できたてのうどんを豊富に用意している。麺職人（麺職人とは、丸亀製麺独自の麺職人制度