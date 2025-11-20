ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤ÏÃÂê¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¡£¥Õ¥§¥à¥±¥¢¤Î¸½ºßÃÏ2025¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿´¤ÈÂÎ¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥à¥±¥¢¤ä¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇµÞÂ®¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¡¢»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¡£µÛ¿å¥·¥ç¡¼¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥óÀìÍÑ¤Î¥½¡¼¥×¤äÊÝ¼¾¥ª¥¤¥ë¤Ê¤É¤¬¼ê·Ú¤ËÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¸Íý¤äÀ­¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¸ì¤ì¤ë¶õµ¤¤â¹­¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¡Ö¤È¤Æ¤â´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Õ¥§¥à¥±¥¢¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¤ÎÉÚÅÄ