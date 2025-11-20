台湾有事を巡る高市首相の発言をうけ、対抗措置を打ち出している中国政府。日本産水産物の輸入を事実上停止しましたが、その影響が中国国内でも見え始めています。◇20日午後4時すぎ、会見を行った中国政府。中国外務省報道官「高市首相の発言が中国人民の感情を傷つけ、日中韓の協力基礎と雰囲気を破壊したせいで、日中韓関連会合の開催条件があわなくなった」今月24日にマカオで予定されていた日中韓の文化相会合が延期とな