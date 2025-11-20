「カップ入り 梅干茶づけ」永谷園は、カップにお湯を注ぐだけで、いつでもどこでもお茶づけを楽しめる“カップ入りお茶づけ”の新ラインアップとして、消費者から発売の要望が寄せられていた「カップ入り 梅干茶づけ」を来年1月19日から発売する。カップ入りお茶づけは、「お湯を注ぎ3分待つだけで、いつでもどこでも楽しめる＆ホッと一息つける」フリーズドライごはん入りのお茶づけ。昨年9月発売以来、老若男女問わず消費者に支