個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』の番組に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や、株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。 Q. これまでに“お金を使ってよかった”と思ったのは、どんなときですか？「桐谷さんがこれまでの人生で、生きたお金の使い方をしたのは、どんなときでしたか？“お金を使ってよかった”と思えたことを教えてください」（こぶたさん／56歳） A. 「妹への仕