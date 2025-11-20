現地11月20日、北中米ワールドカップの大陸間プレーオフの抽選会がスイスのチューリッヒにあるFIFA本部で行なわれた。プレーオフには、ボリビア、イラク、コンゴ民主共和国、ニューカレドニア、ジャマイカ、スリナムの６か国が参加。２つのグループに分かれてシングルレグのトーナメントを勝ち抜いた２チームが本大会の出場権を獲得する。 抽選の結果、パス１の準決勝ではニューカレドニアとジャマイカが対戦し、その勝