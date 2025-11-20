頼み方や断り方ひとつで、人間関係の印象は大きく変わります。『その言語化は一流、二流、それとも三流？ 頭のいい“この一言”』（清水克彦 著／青春出版社）では、信頼を損なわずに意図を伝える言葉の選び方を伝えています。今回は本書から一部抜粋し、一流の「頼み方」と「断り方」について紹介します。【画像】頭のいい人が使う「決めの一言」300フレーズ【仕事を頼む】三流は「これやってくれ」、二流は「君にお願いしたい」