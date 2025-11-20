サッカーの2026年W杯北中米大会の大陸間プレーオフの組み合わせ抽選が20日に行われた。1組はニューカレドニア（オセアニア）―ジャマイカ（北中米カリブ海）戦の勝者が決勝でコンゴ（アフリカ）と対戦。2組はボリビア（南米）―スリナム（北中米カリブ海）戦の勝者が決勝でイラク（アジア）と顔を合わせる。決勝を制した2チームが本大会出場権を獲得する。試合は来年3月にメキシコで行われる。【大陸間プレーオフ組み合わせ