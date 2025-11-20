ＮＨＫ大阪放送局の平匠子局長が２０日、同局内で局長定例会見に出席した。ＮＨＫの受信料は５年間で全国の未収件数が１００万件増えたという。平局長は「ＮＨＫは受信料の公平負担に向けて支払い督促を強化します。その司令塔となる『受信料特別対策センター』を本部に設置し、大阪放送局でもその強化を行います」と宣言した。同局・山田哲生副局長は「大阪府は全国でも２番目に支払率が悪いという状況にございます」とし