離婚を前提に、夫と別居しているという、投稿者さん。産後から、夫のモラハラが悪化したことが原因のようです。「嫁は義実家に従うもの」と言われ、目が覚めたといいます。ママリに寄せられた声をご紹介します。 夫のモラハラが悪化！離婚を前提とした別居中 夫と離婚を前提とした別居中です。 産後から夫のモラハラが悪化し、子供の病気に関しても理解してもらえずなんとかなるの一言で会社や友人の前ではイクメン